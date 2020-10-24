Ереван, , 03:27 — REGNUM Турецкие истребители F-16 продолжают полёты над Нагорным Карабахом и координируют удары беспилотников в зоне конфликта, заявил 23 октября журналистам глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

«Там сейчас военные самолеты, на самом деле — F-16, принадлежащие ВВС Турции, — сказал он. — Они совершают полеты над этим районом и также координируют удары с помощью БПЛА по армянам в Нагорном Карабахе».

С начала конфликта в Нагорном Карабахе армянская сторона сообщала, что ВВС Турции принимают участие в боевых действиях. В Азербайджане и Турции такие обвинения отвергали. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что истребители F-16 ВВС Турции в зоне нагорнокарабахского конфликта не используются, а в возглавляемую им республику самолёты прибыли для участия в учениях.

Читайте также: Алиев заявил, что в небе Карабаха не применяют турецкие истребители F-16

Читайте ранее в этом сюжете: В Армении назвали продуктивными переговоры в США по Нагорному Карабаху