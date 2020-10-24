Каир, , 03:11 — REGNUM В Египте 24−25 октября пройдут парламентские выборы. Полномочия действующих членов палаты представителей (нижней палаты парламента) истекают в январе 2021 года.

Выборы 2020 года впервые пройдут в Египте в новом формате на основе принятых поправок к закону о выборах. В частности, депутаты на 284 места в парламенте будут избираться по системе закрытых списков. Ещё 284 мандата будут определены в результате голосования по индивидуальной системе, а 28 депутатов позднее назначит президент страны.

Последний раз выборы в палату представителей египетского парламента проводились в 2015 году. Большинство мест в нём занимают сторонники действующего президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Египта назначили дату проведения общенациональных парламентских выборов. Парламентские выборы в стране пройдут 24−25 октября. Граждане Египта за рубежом смогут проголосовать 21−23 октября.

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