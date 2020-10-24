Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Береговая охрана США намерена отправить несколько катеров быстрого реагирования в Тихий океан для противодействия Китаю, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Китай ведет незаконный, нерегулируемый и недекларируемый рыбный промысел и преследует суда, ведущие добычу в эксклюзивных экономических зонах других стран в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

По мнению помощника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, эта деятельность Пекина создает угрозу суверенитету Соединенных Штатов и их союзников в регионе. В связи с этим ВМС США нарастят группировку кораблей в спорном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Конгрессе США предложили признать Компартию Китая «преступной организацией». По мнению конгрессмена Скота Перри, политика Китая создает угрозу для безопасности и процветания Соединенных Штатов.

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