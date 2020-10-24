Вашингтон, , 02:17 — REGNUM Переговоры главы министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и госсекретаря Майклом Помпео прошли продуктивно, сообщил 23 октября журналистам глава армянского внешнеполитического ведомства.

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«Мы продолжим нашу работу по поиску пути к очень конкретным и важным целям: установление режима прекращения огня, возвращение к мирному разрешению», — сказал Мнацаканян по итогам встречи в Вашингтоне.

По его словам, одной и обсуждаемых тем стало введение миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта, однако о решении этого вопроса говорить рано. Глава МИД Армении отметил также, что американские усилия идут в консолидации с совместной общей работой сопредседателей Минской группы — США, России и Франции.

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