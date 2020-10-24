Вашингтон, , 02:04 — REGNUM По меньше мере 63 млн человек посмотрели предвыборные теледебаты президента США Дональда Трампа и кандидата от демократов на президентских выборах Джо Байдена, прошедшие 22 октября, сообщает исследовательская служба Nielsen на своем сайте.

При этом организация получила и изучила сведения от 15 американских ведущих телеканалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября агентство Bloomberg распространило информацию о том, что теледебаты Дональда Трампа и Джо Байдена посмотрел 21 млн зрителей по трем каналам телевидения — ABC, NBC и CBS.

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