Донецк, , 23:35 — REGNUM Под обстрел ВСУ с применением АГС (автоматический станковый гранатомёт) попал 23 октября район села Спартак (ДНР), сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ Министерство обороны Украины

Обстрел зафиксирован в 14:08 мск со стороны населённого пункта Опытное. По Спартаку выпущено 17 боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 октября ВСУ обстреляли район посёлка Дзержинское (ДНР).

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