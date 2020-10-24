Приштина, , 08:43 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза в Косово Томаш Шуньог 23 октября заявил, что Косоов должно создать Ассоциацию сербских муниципалитетов, при этом и Косово, и Сербия в будущем должны будут внести изменения в свои Конституции, чтобы закрепить в них заключенные ими международные соглашения. Данные заявления были сделаны политиков в докладе для Комиссии по евроинтеграции парламента Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представитель ЕС подчеркнул, что решение Конституционного суда Косово никоим образом не может освободить Косово от обязанности по созданию Ассоциации сербских муниципалитетов. По словам Шуньога, принятое в 2015 году решение Конституционного суда не отменяет необходимости создания Ассоциации, а лишь «устанавливает несколько границ, имеющих отношение к соглашению 2015 года, причем в конце говорится, что устав Ассоциации должен быть вновь отправлен в Конституционный суд».

Политик подчеркнул, что не видит никакой проблемы в заявлении Специального представителя Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака о том, что Конституция Косово — не Библия и может быть изменена ради соглашения с Сербией.

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