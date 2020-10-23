Москва, , 23:24 — REGNUM Вблизи российских границ за неделю замечено 26 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 23 октября официальная газета Минобороны «Красная звезда».

Разведывательный самолёт U.S. Air Force

Также, по данным издания, за этот период было зафиксировано три иностранных беспилотника, осуществлявших воздушную разведку вдоль границ России.

Отмечается, что все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Дежурными силами ПВО нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.

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