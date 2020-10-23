Париж, , 23:27 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство страны усилит защиту государственных служащих и ужесточит контроль социальных сетей после жестокого убийства учителя Самуэля Пати исламским экстремистом. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает Reuters.

В ходе пресс-конференции глава французского правительства объявил о введении новых положений о защите государственных служащих и усилении контроля над социальными сетями в Закон об исламском сепаратизме, который, как предполагается, будет принят во Франции в декабре 2020 года.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября 18-летний исламист Абдулах Анзоров убил и обезглавил Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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