Рамалла , , 23:13 — REGNUM Решение арабских стран мириться с Израилем осуждают в Палестине, сообщает 23 октября агентство «Маан».

Комментируя заявление о готовности ещё одной арабской страны — Судана — договориться о нормализации отношений с Израилем, правительство Палестины заявило, что арабские страны не должны договариваться с «оккупантами палестинских земель».

Палестинские власти добавили, что будут принимать меры «для защиты своих интересов и прав палестинского народа». Рамалла напомнила, что целью Палестины является восстановление независимого государство со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Судан выразил готовность присоединиться к арабским странам, которые заключили с Израилем соглашения о полной нормализации отношений.

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