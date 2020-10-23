Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Санкции введены США в отношении ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» (ЦНИИХМ), сообщили 23 октября в пресс-службе американского минфина.

Введение санкций аргументируется тем, что якобы этот российский институт имеет отношения к кибератакам, в которых американцы голословно обвиняют Москву.

В заявлении американской стороны сказано, что ЦНИИХМ связан с «опасной вредоносной программой Triton». По версии Вашингтона, Triton разработан «специально для того, чтобы наносить ущерб и манипулировать промышленными системами безопасности».

В заявлении американского министра финансов Стивена Мнучина сказано, что российское руководство «продолжает осуществлять опасную деятельность в киберсфере, направленную против США» и их союзников. Якобы на это Вашингтон и отвечает санкциями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США 19 октября обвинили Россию в серии кибератак на ряд институтов в своей стране, а также во Франции и на Украине. Якобы это сделали «сотрудники ГРУ».

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