Приштина, , 07:53 — REGNUM Албанское новостное агентство Insajderi 23 октября опубликовало схему, по которой двумя днями ранее из казны Косово «утекли» 2 миллиона 77 тысяч евро. Перевод был осуществлен на счет компании LDA Group Sh.P.K.

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Как оказалось, 1 миллион 300 тысяч евро из этой суммы были отправлены на 17 счетов, с которых затем были переправлены на 50 новых счетов — юридических лиц, кампаний и физических лиц. 340 тысяч евро из косовской казны отправились на счет турецкой строительной компании Vekoç Makina Insaat. Средства были потрачены на различные цели — от покупки автомобилей класса люкс до продуктов питания. Ещё 39 тысяч евро перешли к косовской строительной компании Gashi Komerce Sh.P.K., владельцы которой сразу же купили себе по роскошной Audi.

Ещё 261 тысяча евро была положена на счет в банки собственниками LDA Group Sh.P.K Валёном и Кадри Шалей. 400 тысяч евро остались на счете у компании.

Часть средств была переведена на счет компании «KREATIV» Sh.P.K., принадлежащей брату члена управляющего совета Альянса за будущее Косово Рамуша Харадиная Ардженда Зейнайта Астриту Зейнайту. В году правления Харадиная Ардженд Зейнайт занимал пост главы канцелярии министра инфраструктуры Паля Лекая.

Рамуш Харадинай занимал пост премьер-министра Косово с 2016 по 2019 год и теперь намерен бороться за пост президента после ухода Хашима Тачи.

26 тысяч евро братья Шаля направили на счет ранее возглавляемого ими футбольного клуба.

Во вторник 20 октября братья Шаля бежали из Косово в неизвестном направлении. Полиция Косово арестовала чиновника Лябинота Груду по подозрению в осуществлении перевода с казенного счета.

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