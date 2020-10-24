Москва, , 07:53 — REGNUM Санкции со стороны Европейского союза в отношении начальника Главного управление Генштаба ВС России (ГРУ) адмирала Игоря Костюкова и хакера Дмитрия Бадина, за якобы кибератаку на Бундестаг, вызвали шквал комментариев со стороны пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 23 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Пора отвязываться и делать, наконец, всё то, в чём нас обвиняют. Уже оплачено, господа!», — пишет Вася И.

Многих комментаторов возмутил тот факт, что санкции были введены основываясь лишь на подозрениях. Это говорит о полной потере способности стран Запада к ведению уважительного диалога с Российской Федерацией, считают люди.

«По подозрению! Надо просто в новостях объявить, что в ФСБ рассматривается ядерный удар по странам НАТО по подозрению в русофобии. Вот пусть потом визжат», — считает Ани Рам.

Но большинство пользователей принялись шутить над данной новостью. По мнению граждан, санкции против начальника российской разведки выглядят нелепо. Вся суть ведомства, которым руководит Костюков, состоит в том, чтобы добывать всеми возможностями необходимые сведения из других стран, отмечают люди.

«Лондон ввел санкции против ГРУ? Я вас умоляю! С таким же успехом Руанда может ввести санкции против жителей Луны. Не смешите ягодицы господина Костюкова!», — пишет Геннадий Н.

Часть комментаторов уверена, что странам Запада уже попросту плевать на поиск причин для принятия санкций против России. По наблюдениям комментаторов, ЕС и США готовы сделать это даже за посещение жителями России своих уборных.

«За что еще Запад придумает вводить санкции, за то что мы, россияне живы или даже за то, что мы посещаем туалет?!», — написала Галина Ф.

Нашлись и те, кто не смог уловить логики в действиях ЕС. Граждане указали на то, что служба Костюкова связана именно с тем, что в чём его пытаются обвинять. И даже если это всё было якобы правда, не совсем понятно, почему санкции были введены сейчас, а не тогда, когда Костюков занял должность начальника ГРУ.

«Санкции против Разведуправления — это как? Это что? Неужели запрет на сотрудничество граждан ЕС с разведкой России? Да неужели? А раньше можно было?», — задаётся вопросом Алексей В.

Напомним, 22 октября ЕС ввёл санкции в отношении начальника ГРУ Игоря Костюкова и хакера Дмитрия Бадина, за якобы кибератаку на Бундестаг.