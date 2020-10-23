Ереван, , 22:25 — REGNUM В Карабахе нет чётких разграничительных линий, происходят очаговые бои, заявил 23 октября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Нагорный карабах Mil.am

По его словам, обстановка остается напряженной, «конкретных разграничительных линий нет».

Кроме того, Ованнисян сообщил о нескольких попытках ВС Азербайджана атаковать на Вортанском направлении со стороны границы с Ираном.

«Все попытки атак провалены. Противник отброшен с существенными потерями», — сказал Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Попытки ввести режим перемирия для сбора тел погибших и обмена пленными были предприняты два раза, но провалились.

Обе стороны несут потери, в Азербайджане данные о них засекречены.

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