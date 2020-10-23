Ереван, , 22:13 — REGNUM Армия Нагорного Карабаха зачистила целый ряд населенных пунктов от азербайджанских диверсионных групп, заявил 23 октября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, речь идет о поселках и лесных массивах в восточных районах Карабаха.

«Населенные пункты Шехер, Дживаник, близлежащие села и лесные территории очищены от диверсионных групп противника. На некоторых участках работы по очистке еще продолжаются», — сказал Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль еще 13 сёл в Карабахе, а всего официальный Баку претендует на захват 155 сёл в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, в том числе городов Джабраил, Физули и Зангилан.

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