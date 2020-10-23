Вашингтон, , 22:11 — REGNUM В победе Дональда Трампа на выборах президента США не заинтересованы ни в Москве, ни в Тегеране, сообщил 23 октября журналистам кандидат от Республиканской партии.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Трампа, иранцы не хотят его победы, но и Россия не хочет, чтобы он выиграл выборы. При этом Трамп добавил, что сразу после его победы Тегеран попросит его о новой ядерной сделке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 октября, завершились последние предвыборные дебаты Трампа с его оппонентом от Демократической партии Джо Байденом.

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