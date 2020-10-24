Москва, , 07:56 — REGNUM Материал издания Bloomberg, в котором говорится о том, что чиновники из России смотрят на отношения с Западом, расценивая их как «холодную войну», вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Можно подумать, что холодная война заканчивалась! У Запада был лишь горячий интерес к нашим энергоресурсам и другим недрам. А также к военным разработкам», — пишет zekula.

Многие комментаторы задались вопросом: каким образом могут развиваться отношении в условии, когда одна из сторон постоянно вводит против другой санкции? Пользователи призвали российское руководство перестать тешить себя надеждами и заниматься реализацией своих интересов, не обращая ни на кого внимания.

«Какие могут быть отношения с врагами, которые душат Россию по всем направлениям? Надо отбросить все эти надежды и твердо добиваться поставленных целей, несмотря на вопли Запада. Давно пора принять Донбасс в состав России, турнуть США из Сирии, разместить ракеты с ядерными боеголовками нам Кубе, обвинить Германию в отравлении Навального (поскольку на территории России отравление не было подтверждено), достроить Северный поток-2 собственными силами под защитой ВМФ России и еще много чего», — считает Владимир Н.

Ряд пользователей уверены, что Россия никогда не сможет завести полноценные дружественные и доверительные отношения с Западом. Граждане основывают своё мнение на том, что на протяжении всей истории существования нашего государства, оно никогда не имело дружбы с Европой и более того, постоянно с ней воевала.

«Мне плевать на олигархов, Путина и Запад. Я знаю только одно — никогда в своей истории Россия не имела нормальных отношений с Западом. Короткие промежутки лет в 10−20 якобы нормальных отношений я в расчёт не беру. Общий тренд — противостояние всегда и везде. Так было, есть и будет», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Просто Олег».

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что несмотря на выводу авторов материала Bloomberg представители российской власти не перестанут предпринимать попыток ввести Российскую Федерацию в «цивилизованную» Европу.

«А за пределами Кремля народ знал об этом всегда: Запад — постоянный враг России. Это было известно и Ивану Грозному, и до него и после него. А в 1941 г. Запад напал на Россию с целью её уничтожения. И задача НАТО всегда только в этом и стояла, и будет стоять. Но обитатели Кремля таким всё равно норовят набиться к ним в друзья. И нет этому конца», — думает Василий К.

Напомним, 23 октября издание Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о том, что чиновники из России смотрят на отношения с Западом, расценивая их как «холодную войну».