Белград, , 22:02 — REGNUM Делегация министерства энергетики США 23 октября посетила Белград, чтобы встретиться с государственными чиновниками, представителями энергетических компаний Сербии и сербскими бизнесменами. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Американская делегация прибыла в Белград после визита в Приштину и на озеро Газиводе.

«США привержены обеспечению успеха Вашингтонского соглашения — мы не должны упускать возможность начать новую главу стабильности, сотрудничества и благополучия Западных Балкан», — указано на сайте посольства.