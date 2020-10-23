Подгорица, , 22:01 — REGNUM Черногория должна будет выполнить рекомендации, касающиеся укрепления прав человека, которые включают в себя эффективную защиту прав собственности и свободы вероисповедания, заявил 23 октября европейский комиссар по расширению Европейского союза Оливер Вархели. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Вархели также отметил, что Европейская комиссия уделяет пристальное внимание верховенству права в качестве основного элемента процесса вступления Черногории в ЕС, который, по его словам, определяет общий темп процесса черногорских переговоров по евроинтеграции.

Отвечая на вопрос депутатов Европарламента Тьерри Марини о том, планирует ли комиссия включить соблюдение свободы вероисповедания в качестве обязательного условия для оказания помощи ЕС Черногории, Вархели заявил, что «Черногория должна будет выполнить рекомендации, касающиеся укрепления прав человека, в том числе эффективной защиты прав собственности и свободы вероисповедания».

Как ранее указывала Европейская комиссия, что, в соответствии с главой 23 (юстиции и основных прав гражданина) переговоров о вступлении в ЕС Черногория должна будет выполнить определенные рекомендации, касающиеся усиления эффективного применения прав человека и согласования своей правовой базы с нормами ЕС и международными стандартами прав человека. Это включает в себя эффективную защиту прав собственности и свободы вероисповедания», — заявил Вархелли.