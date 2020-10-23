Москва, , 22:12 — REGNUM Предоставление официального вида на жительство в России экс-сотруднику ЦРУ и АНБ США Эдварду Сноудену вызвало одобрение со стороны интернет-сообщества. Граждане прокомментировали событие 23 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Спасти этого человека высоких моральных принципов от репрессий со стороны спецслужб США сделало бы честь любому государству. И я рад, что эта честь выпала России», — поделился Максим.

Многие комментаторы отметили то, как скромно себя ведёт Сноуден, укрывающийся на территории России. По мнению граждан, Российская Федерация сделала правильное решение о предоставлении вида на жительство бывшему сотруднику американских спецслужб.

«Живёт спокойно, налоги платит, в скандалах замечен не был. И пусть живёт. Штаты и Великобритания сколько нам народу не выдало, которые людей пачками убивали? Вот и мы им ничем не обязаны», — написала Юлия.

Отдельные комментаторы привели информацию о доходах Сноудена, который сумел заработать крупную сумму денег, будучи в России. Тем не менее пользователи отметили, что это очень хорошо, ведь бывший сотрудник ЦРУ и АНБ может сам обеспечить себе достойную жизнь и не сидеть на шее у российских налогоплательщиков.

«Сноуден к текущему месяцу заработал 4,2 миллиона долларов с продажи своей книги. Кроме того, сообщается, что он 56 раз выступал платно, за что заработал около 1,03 миллиона долларов. молодец, не за счёт России живёт», — пишет Саша С.

Ряд комментаторов отметили тот факт, что либерально настроенные граждане в России так и не смогли «полюбить» Сноудена, несмотря даже на то, что он явным образом продемонстрировал нарушение свободы слова в США.

«Сноуден за настоящую свободу слова и независимость личности. С другой стороны именно за защиту этой свободы он является врагом США, которые нашими «либералами» объявлены оплотом этой свободы слова. Из-за этого, казалось бы, самый явный кандидат на защиту всеми либералами Сноуден остается незамеченным и «либералы» в России его недолюбливают», — считает пользователь под псевдонимом «Джордж Сорос».

Напомним, 23 октября стало известно, что экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден получил официальный вид на жительство в Российской Федерации.