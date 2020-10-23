Москва, , 21:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Алексея Федотова от должности чрезвычайного и полномочного посла в Словакии, которую он занимал с 2014 года. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом президент назначил на освободившийся пост Игоря Братчикова, который до этого был послом по особым поручениям МИД России.

Игорь Братчиков начал дипломатическую службу в 1979 году — сразу после окончания МГИМО. В разные годы работал послом СССР и Российской Федерации в ФРГ, послом в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн, был директором Европейского департамента МИД России. С 2012 года — спецпредставитель президента России по делимитации и демаркации границы с сопредельными странами СНГ и руководитель российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю.

Награждён орденами Дружбы и Александра Невского «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную службу». Владеет английским и немецким языками.