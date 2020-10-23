Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе должны прекратить войну и начать переговоры, сообщили 23 октября в пресс-службе Госдепа.

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С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео по итогам раздельных переговоров, которые он сегодня провёл с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

Глава Госдепа призвал Ереван и Баку вести переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ.

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Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что он участвует в переговорном процессе, который США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ (помимо России и Франции) ведут по Нагорному Карабахе.

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