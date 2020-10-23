Пекин, , 21:32 — REGNUM Китайские СМИ подробно информируют аудиторию о введении Вашингтоном санкций против посла Ирана в Ираке с формулировкой «за поддержку действующих на иракской территории шиитских ополченцев». Также санкциям за поддержку вмешательства в выборы в США подвергнуты некоторые иранские организации. Об этом 23 октября сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление Минфина США.

В заявлении, в частности, отмечается, что посол Исламской республики Иран в Багдаде Ирадж Масджеди является не только дипломатом, но и генералом сил элитного спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Благодаря его поддержке иракские шиитские формирования неоднократно совершали нападения на расквартированные в Ираке американские воинские части, что не раз приводило к человеческим жертвам.