Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Дебаты президента США Дональда Трампа и его соперника от демократов Джо Байдена по трем каналам телевидения посмотрел 21 млн человек, 23 октября сообщает Bloomberg.

Предварительный подсчет исследователей Nielsen касается аудитории, которая смотрела дебаты из Нэшвилля по каналам ABC, NBC и CBS. Аудитория сократилась по сравнению с дебатами 29 сентября в Огайо.

Выборы президента США будут проходить 3 ноября. По опросам, Байден на данный момент популярнее кандидата от республиканцев и действующего американского президента.

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