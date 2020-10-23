Париж, , 21:39 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 34 508 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 300 пациентов. Об этом в пятницу, 23 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 42 032 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1 миллион. Ранее, 19 октября, во Франции было зафиксировано 13 243 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, 23 октября резидент Франции Эммануэль Макрон предложил жителям страны смириться с мыслью о том, что им «придется жить с коронавирусом минимум до следующего лета».

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