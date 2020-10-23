Пекин, , 21:18 — REGNUM Госсовет КНР объявил о кадровых перестановках в органах власти. Об этом 23 октября сообщает Синьхуа, отмечая, что перемены коснулись и руководства самого агентства, генеральным директором которого вместо Цай Минчжао назначен Хэ Пин, ранее занимавший пост главного редактора.

Кроме этого, от должности вице-президента Академии наук Китая был освобожден Сянли Бинь, назначенный заместителем министра науки и технологий КНР. В отставку с должности отправлен заместитель министра водного хозяйства КНР Цзян Сюйгуан.

Изменения затронули и командование силовых структур. Так, вместо Ли Фана заместителем командующего Синьцзянским производственно-строительным корпусом НОАК был назначен Халмурат Абдурахман.