Загреб, , 21:22 — REGNUM Пресс-конференция 23 октября президента Хорватии Зорана Милановича была крайне необычной. Отвечая на нападки премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, он рассмешил журналистов в зале. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Зоран Миланович в кафе провел пресс-конференцию, на которой он рассказал о корона-кризисе, кризисном штабе, и ответил на нападки премьер-министра Хорватии Андрея Планковича, с которым он препирался и обменивался оскорблениями в течение последних несколько дней. В один момент официант подошел к президенту слева и принес ему стакан воды.

«О да, у Вас случайно не найдётся кокаина?» — спросил президент Хорватии. Тем самым он вызвал смех присутствующих журналистов, ссылаясь на комментарий премьер-министра Пленковича, который недавно назвал его «придурком».

Позже на пресс-конференции Миланович снова упомянул про кокаин. На реплику премьер-министра о том, что у президента Хорватии «что-то там зудит» Миланович ответил: «Что меня зудит? Видимо, это из-за кокаина. Но у меня ничего нигде не зудит. Я регулярно моюсь, возможно, чаще, чем обычно, потому что я занимаюсь спортом. У меня аллергия», — заявил Миланович.