Минск, , 21:12 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую в Евросоюзе считают «легитимным президентом» и «ключевым оппозиционером», прибыла в Данию и провела переговоры с общественниками и официальными лицами страны. Она подняла вопрос объявленного ею «народного ультиматума» Александру Лукашенко и потребовала назначить до конца нынешнего года новые президентские выборы.

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«Важная встреча состоялась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020-м году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», — сообщил Telegram-канал белорусской оппозиционерки.

Светлана Тихановская также встретилась с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. Он сообщил, что его страна создаёт Фонд новой демократии, чтобы поддерживать гражданское общество — в том числе и в Белоруссии.

Затем Тихановская встретилась с представителями датских НГО и обсудила с ними поддержку независимых журналистов, студентов и преподавателей, пенсионеров, спортсменов, женских инициатив и жертв пыток. Сообщается также, что «отдельная встреча состоялась с представителями профсоюзного движения Дании и Европы».

Тихановская также посетила Датский институт против пыток DIGNITY и встретилась с датским премьер-министром Метте Фредериксен — ей белорусская оппозиционерка тоже рассказала про свой ультиматум.

«Встреча прошла в тёплой атмосфере, премьер-министр поинтересовалась происходящим в Белоруссии, и Светлана пояснила, что Народный Ультиматум — это очередной показатель децентрализации мирного протеста, а ее задача — поддерживать волю, которую изъявляет народ. Также Светлана подчеркнула, что пришло время думать о переходном периоде в Белоруссии и обсуждать пакеты реформ, которые помогут его осуществить», — сказано в сообщении Telegram-канала.

Напомним, в ходе состоявшейся в нынешнем году белорусской президентской кампании Центризбирком объявил победителем Александра Лукашенко, который бессменно правит с 1994 года. Литва признала Тихановскую «президентом Белоруссии». При этом все страны Евросоюза не признали демократичность белорусских выборов и ввели санкции против Лукашенко и его окружения.

Призвав белорусов не участвовать в уличных акциях протеста, Тихановская уехала в Литву и там 13 октября предъявила Лукашенко ультиматум: до 25 октября ему предложено добровольно покинуть президентский пост. В противном случае Тихановская пригрозила общенациональной забастовкой, которая уже объявлялась в начале августа и бесславно провалилась. Тихановская также пригрозила блокировкой дорог и бойкотом товаров белорусских госпредприятий.

Власти Белоруссии объявили Тихановскую в розыск как уголовную преступницу. Она тем временем встречается с первыми лицами ЕС и угрожает «планом Б», если её ультиматум потерпит фиаско.