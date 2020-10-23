Белград, , 21:21 — REGNUM Правительство Сербии будет включать в себя 21 министерство, согласно законопроекту о министерствах, который был направлен на рассмотрение парламента группой из 167 депутатов. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS 23 октября.

В Сербии будет сформировано три новых министерства: министерство по делам семьи и демографии, министерство по правам человека, гендерного равенства и социального диалога, а также Министерство по делам деревень.

Новое правительство Сербии, формирование которого ожидается на следующей неделе, в дополнение к вышеупомянутым трем, также будет включать в себя министерство финансов, министерство экономики, министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и водного хозяйства, министерство окружающей среды, министерство строительства, транспорта и инфраструктуры, министерство горнодобывающей промышленности и энергетики, министерство торговли, туризма и телекоммуникаций, министерство юстиции, министерство государственного управления и местного самоуправления, министерство внутренних дел, министерство обороны, министерство иностранных дел, а также министерство европейской интеграции.