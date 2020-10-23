Степанакерт, , 20:55 — REGNUM Азербайджан нанёс воздушный удар по карабахскому городу Мартакерт, сообщает 23 октября агентство Sputnik Армения со ссылкой на Госслужбу ЧС Нагорно-Карабахской Республики.

«В этот момент вражеские силы бомбят Мартакерт. Применяется военная авиация», — указано в сообщении Госслужбы.

Ранее карабахские спасатели сообщали об обстреле из систем залпового огня «Град», которому днём 23 октября подверглись община Карегах, а также дорога Карегах-Бердзор.

Жертв среди мирного населения не было, но инфраструктуре был нанесен большой материальный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армения и Азербайджан применяют все виды тяжелых вооружений и несут большие людские потери.

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