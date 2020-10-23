Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Решение по поставкам американских военных самолётов F-35 в ОАЭ может быть принято в скором будущем, сообщил 23 октября журналистам американский президент Дональд Трамп.

ИА REGNUM) движется, и я надеюсь, что быстро». Трамп «Этот процесс (переговоров — прим.) движется, и я надеюсь, что быстро».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль был против продажи Эмиратам американских истребителей-бомбардировщиков, однако после заключения договорённости между двумя странами эти возражения были сняты.

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