Вашингтон, 23 октября 2020, 20:49 — REGNUM Решение по поставкам американских военных самолётов F-35 в ОАЭ может быть принято в скором будущем, сообщил 23 октября журналистам американский президент Дональд Трамп.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль был против продажи Эмиратам американских истребителей-бомбардировщиков, однако после заключения договорённости между двумя странами эти возражения были сняты.
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