Ереван, , 20:45 — REGNUM В южной части Нагорного Карабаха уничтожено крупное подразделение азербайджанского спецназа, сообщила 23 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По её утверждению, уничтоженное подразделение располагало девятью единицами техники, часть которой захвачена. Взят в плен один раненый военнослужащий, которого сейчас оперируют.

«На южном направлении в результате успешных действий армянских сил уничтожено крупное подразделение спецназа противника, девять единиц техники, часть техники захвачена. Взят в плен военнослужащий азербайджанских вооруженных сил, которого сейчас оперируют армянские военные врачи», — написала Степанян.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армения и Азербайджан применяют все виды тяжелых вооружений и несут потери.

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