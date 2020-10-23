Вашингтон, 23 октября 2020, 20:30 — REGNUM Иран мог бы договориться с Израилем, — такое мнение высказал американский президент Дональд Трамп 23 октября журналистам.
По словам главы Штатов, Иран мог бы присоединиться к тем ближневосточным странам (арабским), которые уже начали нормализацию отношений с Израилем.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран, узнав о соглашении Израиля с ОАЭ, негативно воспринял эту информацию. Стоит напомнить, что ирано-американские отношения ухудшились именно с приходом в Белый дом Трампа.
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