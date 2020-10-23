История вопроса

В Нагорном Карабахе утром 27 сентября начались ожесточённые бои между армянскими силами и вооруженными силами Азербайджана. Армянская сторона заявляет о массированных артиллерийских обстрелах и ударах беспилотниками со стороны Азербайджана. В Баку говорят о том, что это ответные меры на обстрелы азербайджанской территории со стороны карабахских сил. Обе стороны сообщают о потерях в живой силе и технике, а также пострадавших среди гражданских лиц. Предыдущее обострение давнего Нагорно-карабахского конфликта было в апреле 2019 года.