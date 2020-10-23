Вашингтон, 23 октября 2020, 20:20 — REGNUM В переговорах по Нагорному Карабаху наблюдается прогресс, сообщил 23 октября журналистам американский президент Дональд Трамп.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 октября, в Вашингтоне состоялись раздельные встречи американского госсекретаря Майка Помпео с двумя сторонами нагорно-карабахского конфликта — главами МИД Армении и Азербайджана.
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