Дамаск, , 20:12 — REGNUM В северной части сирийской провинции Идлиб раздаются мощные взрывы, сообщает 23 октября портал «Военкоры Русской весны».

По информации очевидцев, полученной через соцсети, взрываются склады нефтепродуктов, устроенные протурецкими боевиками.

Кроме того, сообщается о взрывах на стоянках грузовиков, перевозящих нефть и нефтепродукты.

Уточняется, что взрывы раздаются в непосредственной близости от границы Турции.

По некоторым данным, взрывы являются следствием воздушного удара, нанесённого неопознанным самолётом.

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