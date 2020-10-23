Дамаск, 23 октября 2020, 20:12 — REGNUM В северной части сирийской провинции Идлиб раздаются мощные взрывы, сообщает 23 октября портал «Военкоры Русской весны».
По информации очевидцев, полученной через соцсети, взрываются склады нефтепродуктов, устроенные протурецкими боевиками.
Кроме того, сообщается о взрывах на стоянках грузовиков, перевозящих нефть и нефтепродукты.
Уточняется, что взрывы раздаются в непосредственной близости от границы Турции.
По некоторым данным, взрывы являются следствием воздушного удара, нанесённого неопознанным самолётом.
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