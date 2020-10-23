Бишкек, , 20:12 — REGNUM «Решение Евразийского фонда стабилизации и развития о выделении льготного кредита Киргизии в размере $100 млн (7,7 млрд рублей) существует, его никто не отменял», — сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой киргизского МИДа Русланом Казакбаевым.

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Говоря о конкретных сроках реализации этого решения, глава российского внешнеполитического ведомства заявил о «необходимости договариваться по линии фонда».

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«Об этом киргизские друзья прекрасно знают», — добавил высокопоставленный российский дипломат.

На вопрос о том, рассматривает ли российская сторона возможность увеличения количества регулярных авиарейсов между Россией и Киргизией, Сергей Лавров ответил утвердительно, отметив при этом, что всё будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Этим занимается Росавиация и соответствующие наши структуры, следящие за распространением и отвечающие за противодействие коронавирусной инфекции», — резюмировал он.