Иерусалим, , 20:10 — REGNUM Положительную оценку предварительной договорённости с Суданом о нормализации отношений дал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём видеообращении 23 октября.

Нетаньяху «Сегодня мы объявляем ещё об одном потрясающем прорыве к миру, о присоединении ещё одной страны к «кругу мира», о нормализации отношений между Израилем и Суданом».

Израильский премьер-министр добавил, что делегации двух стран проведут встречу в ближайшем будущем. Теперь, когда Судан открыл своё небо Израилю, израильтяне могут летать в Африку, в том числе и на юг континента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Судан и Израиль достигли договорённости о нормализации отношений — по примеру ОАЭ. Это сообщение появилось вскоре после того, как США решили исключить Судан из списка стран — спонсоров терроризма.

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