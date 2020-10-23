Иерусалим, , 19:59 — REGNUM Ограничения на продажу «определённых оружейных систем» из США в ОАЭ сняты Израилем, сообщили 23 октября в пресс-службе израильского правительства.

Соответствующее решение принято на переговорах израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Бени Ганца. Толчком к этому послужил визит Ганца в США 22 октября.

После этого администрация Трампа уведомила Конгресс США о намерении предоставить Абу-Даби «определённые системы вооружений».

«Премьер-министр и министр обороны согласны с тем, что, поскольку США повышают военный потенциал Израиля и поддерживают качественное военное преимущество Израиля, Израиль не будет возражать против продажи этих систем ОАЭ», — сообщили в Белом Доме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОАЭ и Израиль официально заключили соглашение о полной нормализации отношений. Это соглашение прошло официальное согласование в парламентах обоих стран.

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