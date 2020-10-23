Неаполь, Италия, , 19:51 — REGNUM Правительство Италии должно повторно остановить всю экономическую и общественную активность в стране, заявил в пятницу, 23 октября, глава региона Кампанья (Неаполь) Винченцо Де Лука.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Взрывной рост числа новых заражений показывает, что избранный правительством страны способ (доверять регионам вводить «фрагментарные» карантины) не работает, считает губернатор.

В Неаполе решение «об остановке всего» будет принято в самое ближайшее время, добавил Де Лука.

По данным на вечер пятницы, 23 октября, в Италии умерли 37 059 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 91 (днем ранее — на 136). Выздоровели 261 808 человек, за сутки этот показатель увеличился на 2352 (днем ранее — на 2082). Число подтвержденных носителей выросло на рекордные 19 143 (днем ранее — на 16 079), самый высокий за всё время эпидемии показатель фиксируется третий день подряд. Было проведено чуть более 182 тысяч тестов, положительный результат — у 10,52% (накануне — 9,44%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 484 869. В настоящее время заражены 186 002 человека — на 16 700 больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 15 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции. Ограничены развлекательные мероприятия и работа учреждений общественного питания. Власти страны отвергают возможность повторной остановки экономики, однако предоставили регионам право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении уже приняты.