Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Встреча американского госсекретаря Майка Помпео с азербайджанским министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым завершилась в Вашингтоне, 23 октября сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Встреча госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым

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Вашингтон и Баку обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, причём азербайджанская сторона указала на «деструктивную политику Армении».

По словам Байрамова, армянская армия целенаправленно обстреливает мирные районы Азербайджана. Азербайджанский дипломат также заявил, что армяне массово привлекают «иностранных наёмников и террористов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о начале переговоров Помпео и армянского министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна по ситуации в Нагорном Карабахе.

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