Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Договорённость о нормализации отношений достигнута между Израилем и ещё одной арабской страной — Суданом, написал 23 октября заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в Тwitter.

Дональд Трамп объявил о том, что Судан и Израиль согласились на нормализацию отношений». Дир «Президент [США]объявил о том, что Судан и Израиль согласились на нормализацию отношений».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп подписал указ об исключении Судана из списка стран — спонсоров международного терроризма. До Судана Израиль заключил договор о нормализации отношений с Египтом, Иорданией, ОАЭ и Бахрейном.

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