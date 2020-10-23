Вашингтон, 23 октября 2020, 19:04 — REGNUM Договорённость о нормализации отношений достигнута между Израилем и ещё одной арабской страной — Суданом, написал 23 октября заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в Тwitter.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп подписал указ об исключении Судана из списка стран — спонсоров международного терроризма. До Судана Израиль заключил договор о нормализации отношений с Египтом, Иорданией, ОАЭ и Бахрейном.
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