Минск, , 19:02 — REGNUM «В субботу мы покажем, чьи голоса звучат на женских маршах!» — заявляют организаторы запланированного на 24 октября в Минске «Гордого женского марша профессий».

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Оппозиционное мероприятие пройдёт в форме манифестации от сквера имени Симона Боливара в сторону проспекта Независимости. Расстояние примерно в километр, если не будет избран обходной маршрут.

Организаторы и вдохновители манифестации предлагают варианты лозунгов, которые также могут стать надписями на плакатах. Мероприятие приурочено к истечению срока ультиматума, который экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко.

«Когда мы остановимся 26 октября, кто будет печь вам хлеб или делать стрижки? Бронировать туры, продавать еду, чинить технику, учить ваших детей, создавать лекарства? Напишите на плакатах о вашей работе. Если вы студентка, врач или пенсионерка — напишите, как поддерживаете бастующих, — сказано в сообщении. — В субботу мы покажем, чьи голоса звучат на женских маршах! Помните: ни наша профессия, ни наше время — не принадлежат государству. Все это — наше. И мы можем забрать это в любой момент».

Напомним, по субботам в Белоруссии проходят оппозиционные «женские марши», по воскресеньям — общие, по понедельникам — «марши пенсионеров», по четвергам — «марши инвалидов». Запланированный на 25 октября митинг в поддержку Лукашенко, призванный продемонстрировать гораздо большее количество его сторонников, чем противников, провалился.

Читайте на эту тему: Белоруссия: суперпровал «мегамитинга» в честь Лукашенко