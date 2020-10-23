Москва, , 23:25 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина, согласно которому позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по крымскому вопросу не важна, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили своё мнение 23 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов © ИА REGNUM

"Можно подумать, мнение Эрдогана вообще кого-то волнует. Пусть думает о том, что с Турцией будет в будущем, учитывая тот факт, что все её земли исторически не турецкие», — пишет Жанна.

Часть граждан поддержала мнение главы России по данному вопросу. По мнению людей, жители Крыма выразили своё законное мнение на референдуме, во результату которого полуостров вошёл в состав Российской Федерации. Эрдоган же к Крыму не имеет никакого отношения, и его мнение не может иметь влияния в данном вопросе.

«Правильно! Жители Крыма свою позицию изъявили, а жители России её поддержали и приняли в свою семью. У нас своих не предают. Вопрос закрыт», — написал пользователь под псевдонимом «Татарин».

Некоторые пользователи решили привести историческую справку и указать на то, что Крым укрепился под влиянием России уже более двух сотен лет назад. Турция, вероятно, мечтает отыграть всё назад, но прошло уже слишком много времени, и Крым неразрывно связал свою судьбу с Россией, считают люди.

«В сражении у Тендры и Калиакрии (1790) новому султану Селиму III хотелось восстановить престиж своего государства хотя бы одной победой, прежде чем заключить с Россией мирный договор, но состояние турецкой армии не позволяло надеяться на это. В итоге Османская империя в декабре 1791 года была вынуждена подписать Ясский мирный договор, закрепляющий Крым и Очаков за Россией, а также отодвигавший границу между двумя империями до Днестра. Крым испокон веков был наш!» — поделился историческими фактами Алексей Х.

Нашлись и те, кто указал на то, что позиция Путина по вопросу взаимоотношений России и Турции не носит однозначный характер. Граждане призвали главу страны определиться и дать российскому народу понять, как Российская Федерация позиционирует себя по отношению к Турции.

«Путин определился бы, «дружит» ли он с Россией или нет. А то, как лётчика нашего убили турки, так быстро про это забыли. Я бы после такого фиг простила. Нож в спину! Эрдоган принёс извинения только тогда, когда понял, что туризм терпит колоссальные убытки», — пишет Алёна Б.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин заявил, что позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по крымскому вопросу не важна.