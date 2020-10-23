Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Встреча американского госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном началась в Вашингтоне 23 октября, сообщает Agence France-Presse.

Встреча госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном

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Главной темой переговоров является война в Нагорном Карабахе, продолжающаяся с 27 сентября 2020 г. Ранее Помпео уже провёл переговоры с азербайджанским министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 октября, российский президент Владимир Путин выразил надежду, что переговоры по Нагорному Карабаху в США окажутся успешными и что американские партнёры будут действовать в том же русле, что и Россия.

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