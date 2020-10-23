Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что Судан должен быть исключён из списка стран, финансирующих террористические группировки, сообщили 23 октября в администрации главы Штатов.

Согласно заявлению Белого дома, «Трамп проинформировал Конгресс о своём намерении официально исключить Судан из списка государств — спонсоров терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная информация поступила ранее от Суверенного совета Судана, заявившего, что Трамп подписал соответствующий указ.

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