Брюссель, , 18:30 — REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил отказ Греции и Турции от проведения военных учений в восточной части Средиземного моря.

Йенс Столтенберг NATO

Об этом он сообщил 23 октября на пресс-конференции.

«Я приветствую это решение», — заявил Столтенберг, отметив, что две страны показали способность проявлять «конструктивный подход».

При этом генсек НАТО подчеркнул, что Турция и Греция являются «ценными союзниками» Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Восточном Средиземноморье вплотную подошла к грани военного конфликта на фоне активизации нефтегазовой разведки Турции в водах, которые Греция и Кипр считают своими исключительными экономическими зонами.

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