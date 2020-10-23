Москва, , 23:07 — REGNUM Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, согласно которому Баку рассматривает возможность создания армянской автономии на территории Нагорного Карабаха, вызвало обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили свои комментарии 23 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Часть пользователей поддержала Алиева в данном вопросе. По мнению людей, подобное решение позволит найти общий язык с представителями армянской нации на территории Карабаха и поспособствует скорейшему завершению конфликта.

«Культурная автономии под эгидой ЮНЕСКО, один из выходов и ухода от войны», — написал Пётр П.

Некоторые комментаторы привели в пример то, как армяне проживают на территории других стран. К примеру, множество армян до сих пор существует в Турции, несмотря даже на многолетнюю историю вражды между двумя нациями.

«В Турции живут армяне, потому что турки захватили эту часть Армении. Армяне, что там живут — это её давнейшие жители, они просто никуда не уходили. Армяне и в Грузии живут, потому что рядом Армения. В Россию думаю не надо объяснять, что все народы СНГ едут на заработки и многие остаются», — пишет Тигран О.

Многим не понравился тон, с которым о Карабахе рассказывает Алиев. По мнению пользователей, глава Азербайджана ставит ультиматумы и делает мало усилий для поиска компромиссов. Данная позиция, считают люди, не способствует скорейшему прекращению боевых действий в регионе.

«А кто вообще Алиев такой? И с каких пор он начал ставить условия? Наверное, у него есть серьёзная поддержка, но это не значит, что Россия оставит одинокую Армению в беде», — считает Денис К.

Нашлись и те, кто увидел, что для разрешения конфликта между Баку и Ереваном существует только один единственный выход — ввод миротворческого контингента. Граждане отметили, что синие каски не должны повторить ситуацию, которая произошла в Югославии.

«Надо ввести туда миротворцев, но только таких, чтобы они скрыто не поддерживали ни тех, ни других. Главное, чтобы не повторилась ситуация, которая произошла с миротворцами в Югославии», — поделился мнением Сергей К.

Напомним, 23 октября глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов предоставить армянским жителям Карабаха автономию после того, как республика вернется под контроль Баку.