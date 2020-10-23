Москва, 23 октября 2020, 18:19 — REGNUM Страх Швеции перед «угрозой со стороны России» — это результат давления на Стокгольм со стороны НАТО, сообщили 23 октября в пресс-службе МИД РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обнародованную в середине месяца Оборонную стратегию Швеции на 2021−2025 гг., отметила, что в документе более сотни раз упоминается Россия.
Москве в этой стратегии отведена роль «потенциального источника угроз шведской безопасности».
Российская сторона считает, что на Севере Европы нет ни действующих, ни потенциальных конфликтов, которые пришлось бы решать военным путём. Москва выражает готовность к диалогу по вопросам усиления безопасности и стабильности со всеми североевропейскими партнёрами.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в шведской оборонной стратегии на ближайшие пять лет сказано, что Россия «претендует на значительную часть» Арктики, причём эти географические претензии иногда якобы подкрепляются военной силой.
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