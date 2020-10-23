Москва, , 18:19 — REGNUM Страх Швеции перед «угрозой со стороны России» — это результат давления на Стокгольм со стороны НАТО, сообщили 23 октября в пресс-службе МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обнародованную в середине месяца Оборонную стратегию Швеции на 2021−2025 гг., отметила, что в документе более сотни раз упоминается Россия.

Москве в этой стратегии отведена роль «потенциального источника угроз шведской безопасности».

Захарова «Надуманные антироссийские фобии — не в последнюю очередь результат целенаправленного давления на Стокгольм извне, прежде всего со стороны Североатлантического альянса, который, по нашим оценкам, ответственен за нагнетание напряжённости и эскалацию военной деятельности в регионе Северной Европы — до недавнего времени одном из самых стабильных в мире».

Российская сторона считает, что на Севере Европы нет ни действующих, ни потенциальных конфликтов, которые пришлось бы решать военным путём. Москва выражает готовность к диалогу по вопросам усиления безопасности и стабильности со всеми североевропейскими партнёрами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в шведской оборонной стратегии на ближайшие пять лет сказано, что Россия «претендует на значительную часть» Арктики, причём эти географические претензии иногда якобы подкрепляются военной силой.

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