Варшава, , 18:18 — REGNUM Польская «дочка» российской «Транснефти» устранила технические проблемы на польском участке и теперь прокачка нефти через Белоруссию в Евросоюз восстановлена. Об этом 23 октября проинформировал белорусский госконцерн «Белнефтехим.

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Краткосрочная остановка прокачки российской нефти на участке нефтепровода «Мозырь-Брест» была вызвана проблемами польского оператора. Польское представительство ПАО «Транснефть» обратилось к белорусским коллегам — госпредприятию «Гомельтранснефть Дружба» с просьбой временно приостановить транзит, что и было сделано.

Нефть временно накапливалась в резервных резервуарах в резервуарном парке ЛПДС «Мозырь». Теперь прокачка восстанавливается и выходит на плановые объёмы.

Технической причиной приостановки транзита польская сторона назвала падение дерева на ЛЭП, с которой поступало электричество к компрессорной станции, обслуживающей нефтепровод. В течение трёх часов 23 октября проблема была устранена.