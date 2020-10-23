Кингстон, , 18:01 — REGNUM Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ратифицирован Науру и Ямайкой, ставшими 48-м и 49-м государствами — сторонниками запрета ядерного оружия, сообщает 23 октября Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

По утверждению ICAN, для вступления договора ДЗЯО в силу осталось добиться его ратификации еще одной страной.

Согласно тексту договора, государства-участники обязуется никогда не разрабатывать, не приобретать, не распространять и не накапливать ядерное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько десятков лет существует Договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный ведущими ядерными державами мира.

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